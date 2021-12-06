Психолого-педагогические классы создадут в пяти школах Удмуртии

Еще в пяти школах Удмуртской Республики откроют психолого-педагогические классы. Об этом ректор Глазовского педагогического института Янина Чиговская-Назарова сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Четыре класса создадут в Глазове на базе школ № 1, 4 и 12, а также гимназии № 6. Школьники смогут самостоятельно выбрать гуманитарный или технологический профили для своего обучения

Еще три класса по модели «Педагогической проакадемии» создадут в Селтинской школе. На сегодняшний день в ней работает один педагогический класс.

Как уточняет ИА «Сусанин», открытие педагогических классов проводится при участии Глазовского пединститута. Ожидается, что таким образом школьники получат качественную подготовку для поступления в вуз.

В октябре стало известно, что в Глазовском педагогическом институте до конца 2021 года намерены открыть технопарк педагогических компетенций. По данным республиканского министерства образования, он будет включать лаборатории физиологии и инженерно-биологических систем.