Renault выпустит новый пятиместный кроссовер

Французская компания Renault весной 2022 года представит новый кроссовер Austral, который заменит в модельной линейке бренда другой кроссовер — Kadjar. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба бренда.

Как заявила менеджер по стратегии нейминга автомобилей Renault Group Сильвия Дос Сантос, в переводе с латинского Austral обозначает «южный». Это название настраивает на приключения и идеально подходит для кроссовера.

Отмечается, что длина Renault Austral составит 4510 мм. В салоне смогут разместиться пять человек, включая водителя. Внешне кроссовер будет напоминать модели Arkana и Megane E-Tech.

Всю подробную информацию о модели объявят ближе к началу продаж.

7 мая сообщалось, что Renault намерена стать лидером отрасли по переходу на альтернативные источники энергии.

К 2030 году девять из 10 автомобилей Renault в продаже будут электрифицированными. Так, в 2025 году в C- и D-сегментах будет выпущено семь электрифицированных моделей Renault, среди которых кросс-купе Arkana E-Tech Hybrid и Megane E-Tech Electric нового поколения.