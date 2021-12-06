Реальные доходы граждан снизились в Омской области

В Омской области с начала года одновременно увеличилась и сократилась заработная плата. Согласно докладу Омскстата, в октябре жители региона в среднем зарабатывали 39 170,3 рубля. За год номинальная сумма выросла на 6,9%. При этом реальная зарплата уменьшилась на 1,7% с учетом инфляции.

Одновременно с этим продолжается погашение долгов перед работниками. За год задолженность по зарплате сократилась больше чем вдвое, на 8 млн рублей. Работодатели еще должны выплатить 7,6 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Город55».

Россиянам в среднем для счастья нужно зарабатывать 178 тыс. рублей в месяц. Данные следуют из опроса, который провел сервис Superjob. При этом в январе 2021 года среднестатистическому гражданину России для счастья достаточно было 166 тыс. рублей, а в мае — 173 тыс. рублей.