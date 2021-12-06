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Nord Stream 2 AG отреагировала на условие ФРГ по началу эксплуатации СП-2

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В компании — операторе газопровода «Северный поток 2» (СП-2) Nord Stream 2 AG не комментируют продолжающиеся юридические и регуляторные процедуры относительно проекта. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе оператора в понедельник, 6 декабря.

«Наша цель — предоставить рынку дополнительные надежные газотранспортные мощности как можно скорее. О дальнейших технических шагах мы сообщим дополнительно», — сказали в пресс-службе.
16 ноября германский регулятор приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для немецкой части трубопровода.

23 ноября минфин США ввел санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с «Северным потоком – 2». 3 декабря премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала не смешивать строительство с внешней политикой.

5 декабря глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что остановить СП-2 уже не представляется возможным. Но для Берлина проект остается яблоком раздора как в отношениях с Киевом, так и с Вашингтоном, пояснил он.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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