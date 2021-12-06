Nord Stream 2 AG отреагировала на условие ФРГ по началу эксплуатации СП-2

В компании — операторе газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) Nord Stream 2 AG не комментируют продолжающиеся юридические и регуляторные процедуры относительно проекта. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе оператора в понедельник, 6 декабря.

«Наша цель — предоставить рынку дополнительные надежные газотранспортные мощности как можно скорее. О дальнейших технических шагах мы сообщим дополнительно», — сказали в пресс-службе.

16 ноября германский регулятор приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для немецкой части трубопровода.