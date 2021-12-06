Премьер Индии отметил важность заключенных с Россией соглашений

Заключенные между Россией и Индией соглашения укрепят сотрудничество двух стран. Об этом индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил 6 декабря на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Заключенные сегодня соглашения в разных сферах также нам помогут, укрепят наше сотрудничество. Наше оборонное сотрудничество укрепляется посредством совместной разработки и совместного производства в рамках программы «Сделано в Индии». Также расширяется сотрудничество в сфере космоса и в сфере гражданской ядерной энергетики», — сообщил Моди.

Также он выразил уверенность, что сегодняшние дискуссии будут полезными для отношений Индии и России.

Путин в ходе рабочего визита в Нью-Дели в свою очередь заявил, что российская сторона относится к Индии как к великой державе с дружественным народом. Он отметил, что государства действительно сотрудничают и работают в очень важных перспективных направлениях, в частности в энергетике и космосе. Также стороны обсудили и ситуацию, связанную с терроризмом. Так, президент РФ обратил внимание на то, что Москву беспокоит все, что связано с терроризмом, наркотиками. В этой связи, как подчеркнул российский лидер, не может не беспокоить ситуация в Афганистане.

Российский лидер прибыл на переговоры в Индию ранее в этот день. Кортеж президента РФ прибыл к Хайдарабадскому дворцу в центре Нью-Дели, где его встретил Моди.

Также с главой государства в Индию прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В Нью-Дели пройдут переговоры глав МИД и министров обороны в формате «2+2».

Последний раз премьер-министр Индии и президент России встречались в сентябре 2019 года на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке.