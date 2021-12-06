Девочка-подросток погибла при наезде трамвая в Казани

В Казани в результате наезда трамвая погибла 11-летняя девочка. Следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

ДТП произошло в понедельник, 6 декабря, на улице Гвардейской. От полученных травм девочка скончалась на месте. В МУП «Метроэлектротранс» отметили, что подросток переходила дорогу в непредусмотренном для этого месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»), пишет InKazan.ru.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

24 ноября на пересечении улиц Можайского и Горьковского шоссе в Казани «КамАЗ» сбил семилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Ребенок скончался на месте. В СУ СКР по республике заявили о возбуждении уголовного дела.