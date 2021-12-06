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Иммунолог назвал рекламным трюком разработку жвачки против коронавируса

Врач-иммунолог Жемчугов назвал рекламным трюком разработку жвачки против коронавируса
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Разработка жвачки от коронавируса в США является рекламным трюком и попыткой выйти на рынок на волне интереса. Такое мнение в понедельник, 6 декабря, выразил «Известиям» врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

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«Это чисто рекламный трюк. На волне хайпа вытащить товар и всё», — подчеркнул он.

Стать реально эффективной и массово используемой разработкой у этого ноу-хау шансов мало, так как, вероятно, в будущем оно встретится с противниками ее внедрения, подчеркнул он.

Сообщение о том, что в ученые Пенсильванского университета в США разработали жевательную резинку, которая снижает угрозу передачи коронавируса от человека человеку, появилось ранее в декабре на сайте учебного заведения.

Согласно обнародованным данным, жвачка благодаря содержащемуся в ней белку ACE2 дает возможность нейтрализовать вирус в слюне и тем самым давая возможность способ уменьшить источник его распространения.

При этом отмечалось, что исследование пока находится на ранних стадиях. Ученым еще предстоит провести клинические исследования, проверить безопасность и эффективность разработки.

12 ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал­-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что ученые Министерства обороны России создали биологически активную добавку «КовБАД», способную снизить концентрацию COVID-19 в организме больного. Эксперименты показали, что уже на второй день применения «КовБАД» присутствие вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой день — в 16 раз, добавил начальник РХБЗ.

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