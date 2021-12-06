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В Роспотребнадзоре назвали особенности штамма «Омикрон»

Эксперт Роспотребнадзора Хафизов назвал особенности штамма «Омикрон»
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Ключевая черта штамма коронавируса «Омикрон» — большое количество изменений в его геноме и особенно в гене S-белка. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщил «Известиям» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Этот штамм более заразный, он проще предается от пациента к пациенту. По некоторым мутациям мы можем предполагать, что иммунитет у переболевших ранее к этому штамму будет несколько снижен», — сказал эксперт.

Хафизов напомнил, что 6 декабря в РФ у двух граждан, прибывших в Россию из ЮАР, выявлен данный штамм коронавируса. Он также пояснил, что «в вирусе были обнаружены изменения, характерные для штамма».

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По словам специалиста, широкого распространения штамма «Омикрон» в РФ в текущий момент нет. Хафизов рассказал, что в России проводятся исследования эффективности вакцины от данного штамма вируса. Он уверен, что обновленная вакцина будет эффективна, так как речь идет лишь об измененном варианте того же вируса.

Ранее в этот день иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что основная задача в настоящий момент заключается в том, чтобы снизить количество и скорость поступления штамма «Омикрон» в Россию. Такие меры позволят на месяц-полтора сдвинуть наступление негативных последствий на популяционном уровне, добавил Крючков.

3 декабря президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план действий по предотвращению распространения «Омикрон»-штамма коронавируса в стране. Как указал Путин, необходимо повысить эффективность тест-систем для диагностики и раннего выявления вируса, а также вакцин для профилактики коронавируса.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

О распространении нового штамма COVID-19 сообщили 24 ноября британские ученые.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтахстопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112

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