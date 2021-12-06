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На Украине назвали единственный способ избежать капитуляции перед РФ

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Власти Киева не в состоянии отстаивать свои интересы на переговорах с Москвой, Украине следует провести встречу с РФ при участии всех партнеров. Об этом заявил в воскресенье, 5 декабря, экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

«Я скажу, что уровень компетентности сегодняшней украинской власти не позволяет украинскому народу быть уверенным в том, что при личных переговорах они будут отстаивать наши позиции», — подчеркнул Чалый.

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В то же время он добавил, что в Кремле всерьез не воспринимают украинского лидера Владимира Зеленского. Согласно мнению экс-посла, без поддержки США, Германии и Франции киевские власти ждет провал.

«Поэтому выход только один: встреча с Россией при участии всех партнеров Украины — как минимум там не будет капитуляции», — заключил Чалый в эфире украинского «Пятого канала».

Ранее, в конце ноября, ряд западных СМИ сообщил о возможности российского «вторжения» на Украину. Так, 21 ноября издание The New York Times предупредило, что союзникам в Европе срочно нужно разработать план сдерживания Москвы, которая якобы стремится совершить нападение на Украину.

21 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Североатлантическому альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями». Он добавил, что Запад искусственно нагнетает истерику.

30 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду на «чувство здравого смысла, ответственности за свои страны», которые не позволят никому дойти до красных линий. В тот же день сенатор Алексей Пушков добавил, что данное выражение главы государства следует воспринять очень серьезно.

6 декабря представитель Еврокомиссии Петер Стано обратил внимание на то, что публикации, в которых говорится о недоверии стран Евросоюза к предупреждениям Соединенных Штатов о российском «вторжении» на Украину, носят спекулятивный характер. Однако, по его словам, ЕС тесно координирует свои действия со странами НАТО и другими партнерами.

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