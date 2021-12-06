Прямой эфир
Мир
РФ и Индия подтвердили приверженность особо привилегированному партнерству
Общество
В Минстрое разъяснили ситуацию со штрафами за остекление балконов
Общество
У двух прибывших из ЮАР в РФ граждан выявлен штамм «Омикрон»
Мир
На Украине назвали единственный способ избежать капитуляции перед РФ
Спорт
Назван состав сборной России по хоккею на домашнем этапе Евротура
Мир
Эксперт предупредил о «космических» ценах на газ на Украине
Общество
Суд постановил выдворить задержанного за опасную езду бойца ММА Чоршанбиева
Общество
В Роспотребнадзоре назвали особенности штамма «Омикрон»
Общество
Представители певицы Хлебниковой рассказали о ее состоянии
Общество
Синоптик предупредил москвичей о сильнейшем за 72 года снегопаде
Сюжет:

Американские ученые разработали нейтрализующую коронавирус жвачку

Американские ученые разработали жвачку, нейтрализующую коронавирус
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые Пенсильванского университета в США разработали жевательную резинку, снижающую угрозу передачи коронавируса от человека к человеку. Об этом сообщается на сайте университета 6 декабря.

Всем микроскопом: страны БРИКС помогут ЮАР в борьбе с «Омикроном»
РФ, КНР, Индия и Бразилия готовы направить в страну специалистов для изучения нового штамма

Специалисты провели эксперименты со слюной людей, заболевших COVID-19. Они добавили в опытные образцы выращенный в лаборатории и содержащийся в жвачке белок ACE2. Выяснилось, что этот белок помогает снизить вирусную нагрузку в слюне пациентов, передает НСН.

«Вирус распространяется в слюне, и мы знаем, что когда кто-то зараженный чихает, кашляет или разговаривает, то вирус распространяется и попадает в организм других людей. Жевательная резинка дает возможность нейтрализовать вирус в слюне, предоставляя, возможно, простой способ уменьшить источник передачи болезни», — отметил Генри Дэниелл, возглавляющий исследование.

По словам ученых, пока изучение действия жвачки находится на ранних стадиях. Необходимо провести клинические исследования, чтобы проверить безопасность и эффективность разработки, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот день британская ученая, одна из создательниц вакцины от коронавируса AstraZeneca, Сара Гилберт, выразила мнение, что следующая эпидемия может быть гораздо более заразной и смертоносной, чем пандемия COVID-19. Она также отметила, что созданные вакцины от коронавируса могут оказаться менее эффективными для борьбы с новым штаммом «Омикрон», пишет Life.Ru.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтахстопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021