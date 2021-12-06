Американские ученые разработали нейтрализующую коронавирус жвачку

Ученые Пенсильванского университета в США разработали жевательную резинку, снижающую угрозу передачи коронавируса от человека к человеку. Об этом сообщается на сайте университета 6 декабря.

Специалисты провели эксперименты со слюной людей, заболевших COVID-19. Они добавили в опытные образцы выращенный в лаборатории и содержащийся в жвачке белок ACE2. Выяснилось, что этот белок помогает снизить вирусную нагрузку в слюне пациентов, передает НСН.

«Вирус распространяется в слюне, и мы знаем, что когда кто-то зараженный чихает, кашляет или разговаривает, то вирус распространяется и попадает в организм других людей. Жевательная резинка дает возможность нейтрализовать вирус в слюне, предоставляя, возможно, простой способ уменьшить источник передачи болезни», — отметил Генри Дэниелл, возглавляющий исследование.

По словам ученых, пока изучение действия жвачки находится на ранних стадиях. Необходимо провести клинические исследования, чтобы проверить безопасность и эффективность разработки, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот день британская ученая, одна из создательниц вакцины от коронавируса AstraZeneca, Сара Гилберт, выразила мнение, что следующая эпидемия может быть гораздо более заразной и смертоносной, чем пандемия COVID-19. Она также отметила, что созданные вакцины от коронавируса могут оказаться менее эффективными для борьбы с новым штаммом «Омикрон», пишет Life.Ru.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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