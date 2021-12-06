Строительство нового детского сада завершили в Орле

В Орле завершили строительство нового детского сада № 98. Здание возвели по нацпроекту «Демография» на улице Планерной, 58, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Мы приложили все усилия, чтобы закончить объект в срок. Сейчас отмываем помещения от строительной пыли, убираем инструмент и завозим и расставляем мебель. Одним словом, сосредоточились на интерьере», — рассказал начальник МКУ «Управление капитального строительства г. Орла» Дмитрий Кузнецов.

На прилегающей территории подрядчик установил крытые веранды и игровое оборудование. Основные дорожки рабочие замостили плиткой, а на остальной площади уложили асфальт, пишет InfoOrel.ru.

Приемка объекта запланирована на середину декабря. Сейчас проводится набор воспитанников.

В сентябре сообщалось, что в Орле, помимо детсада на Планерной, до конца года должны достроить учреждения на улицах Кузнецова и Ливенской. Всеми проектами сразу занимается одна компания — ООО «Авилон».