Суд постановил выдворить задержанного за опасную езду бойца ММА Чоршанбиева

Бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева, задержнного в Москве за опасную езду, оштрафуют на 5 тыс. рублей и выдворят из России. Такое решение вынес Останкинский районный суд Москвы на заседании 6 декабря.

«Чоршанбиев Ч.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей в доход государства, с административным выдворением за пределы Российской Федерации путем принудительного перемещения через государственную границу Российской Федерации», — говорится в постановлении.

До выдворения блогер будет помещен в Центр временного содержания иностранных граждан столичного главка МВД.

Чоршанбиева задержали 3 декабря за опасное вождение. Спортсмен опубликовал видео одной из своих поездок в социальной сети — на кадрах он за рулем Toyota Camry едет по Лефортовскому тоннелю, нарушая правила дорожного движения.

По данным полиции, у бойца не было водительского удостоверения, действующего на территории России. Полиции он предъявил документ, не имеющий юридической силы. Также у нарушителя не оказалось полиса ОСАГО.

4 декабря боец ММА Александр Шлеменко назвал снятый на камеру заезд Чоршанбиева в Лефортовском тоннеле неумным поступком. Он подчеркнул, что главное, чтобы водитель был трезвым, потому что самое опасное на дорогах — это пьяные за рулем. По его словам, в последнее время появилось много людей, которые себя за рулем снимают, выкладывают это, подавая плохой пример молодежи.

До этого, 22 августа, Чоршанбиев стал участником ДТП в Казани. Тогда боец ММА на арендованной машине врезался в столб на улице Вахитова. Уточнялось, что спортсмена подрезала другая машина, пишет «Спорт-Экспресс».