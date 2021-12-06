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Более 25 медицинских «Мобильных бригад» создано в Амурской области

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С начала 2021 года 2639 сельских жителей в Амурской области получили медицинскую помощь на дому благодаря 26 «Мобильным бригадам» в рамках нацпроекта «Демография», информирует правительство региона.

Автомобили оснащены электроподъемником с пультом управления для подъема инвалидной коляски с пассажиром и обустроенным местом для его перевозки, а также устройством «Тахограф» и системой мониторинга ГЛОНАСС. Как отмечает asn24.ru, основным направлением работы службы «Мобильная бригада» является доставка в медучреждения пациентов старше 65 лет.

В ноябре в Амурскую область поступили 32 новых автомобиля для больниц и поликлиник. Поставки санитарного транспорта продолжаются в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Новая партия состоит из 10 «УАЗов» и 22 легковых автомобилей «Лада Гранта» общей стоимостью более 23 млн рублей. Машины распределили в 14 районов Приамурья.

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