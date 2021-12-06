В Москве выявили свыше 150 демонстрирующих в Сети нарушения ПДД водителей

Госавтоинспекция Москвы проводит мониторинг социальных сетей с целью выявления аккаунтов, в которых показываются нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом 6 декабря ведомство сообщило в Telegram.

«С начала года сотрудниками столичной Госавтоинспекции по выявленным фактам к административной ответственности привлечено более 150 собственников и водителей транспортных средств, демонстрирующих свои нарушения в интернете. Составлено более 600 административных материалов за различные нарушения правил дорожного движения», — говорится в сообщении.

Работа по выявлению правонарушений на дорогах будет продолжена, добавили в ведомстве.

3 декабря бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева задержали за опасное вождение. Спортсмен опубликовал видео одной из своих поездок в социальной сети — на кадрах спортсмен за рулем Toyota Camry едет по Лефортовскому тоннелю, нарушая правила дорожного движения.

6 декабря суд привлек Чаршанбиева к административной ответственности и постановил выдворить его из РФ.

26 ноября сообщалось, что московский суд запретил Instagram-аккаунты блогера Алана Енилеева и его коллег, рассказывающих об уличных гонках. Также запрещены страницы в соцсети «ВКонтакте», распространяющие подобную информацию.

24 ноября автоюрист Дмитрий Славнов отметил, что идею о наказании для блогеров-лихачей по опубликованным ими в соцсетях видео с гонками по городу пора оформить законодательно. По его словам, блогеры демонстративно нарушают законодательство, например, не стесняясь кадров с демонстрацией спидометра и не боясь ответственности.