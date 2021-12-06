Сбербанк увеличил максимальную сумму ипотечного кредита до 100 млн рублей

Сбербанк увеличил максимальную сумму ипотечного кредита с 60 млн до 100 млн рублей. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь для улучшения жилищных условий заемщики смогут получить до 100 млн рублей. Ранее максимальная сумма ипотечного займа в нашем банке составляла 60 млн рублей», — сказано в сообщении.

По словам вице-президента и директора дивизиона «Домклик» Николая Васева, до этого Сбербанк уже расширял возможности для получения льготной ипотеки, аналогично увеличив максимальную стоимость кредита и снизив при этом размер первоначального взноса до 15%.

«Текущие изменения позволят клиентам быстрее принимать решение о приобретении комфортного жилья», — отметил Васев.

Ранее, 15 ноября, стало известно, что Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки (на 0,4 п.п. — до 8,8%) и вторичное жилье (на 0,6 п.п — до 9,1%).

1 ноября представители крупнейших банков рассказали «Известиям» о запуске льготной зеленой ипотеки: ее уже разрабатывают в Сбербанке и Газпромбанке, а оценивают эту возможность в Альфа-банке, ПСБ, Росбанке и ДОМ.РФ. При этом кредитные организации уверены, что господдержка могла бы значительно повысить спрос на зеленую ипотеку.