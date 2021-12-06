У двух вернувшихся из ЮАР россиян выявлен «Омикрон»-штамм коронавируса

Штамм коронавируса «Омикрон» выявили у двух человек, прилетевших в Россию из ЮАР. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора 6 декабря.

«У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм «Омикрон», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, всего положительный ПЦР-тест выявлен у 10 прибывших из ЮАР граждан. Сейчас специалисты устанавливают штаммы.

Ранее в этот день иммунолог Николай Крючков заявил, что «нет никаких шансов, что «Омикрон» не распространится в России», однако «это не значит, что никаких мер принимать не нужно». По его мнению, основная задача сейчас заключается в том, чтобы снизить количество и скорость поступления этого варианта вируса в страну.

До этого, 3 декабря, президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план действий по предотвращению распространения «Омикрон»-штамма коронавируса в стране. По его словам, необходимо повысить эффективность тест-систем для диагностики и раннего выявления COVID-19, а также вакцин для профилактики болезни.

30 ноября сообщалось, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует адаптировать препарат «Спутник V» под штамм «Омикрон».

О распространении нового штамма COVID-19 сообщили 24 ноября британские ученые.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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