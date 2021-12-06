Порядка 35 тыс. сосен заготовят к Новому году в Липецкой области

Лесхозам Липецкой области к новогодним праздникам предстоит заготовить более 35 тыс. сосен. В общей сложности в работах принимают участие девять региональных лесхозов.

Lipetskmedia со ссылкой на областное управление лесного хозяйства пишет, что на сегодняшний день собрано около 9 тыс. деревьев к Новому году. Они были выращены на новогодних плантациях.

За незаконную рубку одного новогоднего дерева необходимо будет компенсировать вред, нанесенный лесному фонду, в размере 6,1 тыс. рублей. Правоохранители и лесники уже начали патрулировать липецкие леса. На въездах установили шлагбаумы.