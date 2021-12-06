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Машинисту стало плохо в московском метро

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Машинисту стало плохо во время поездки на станции метро «Мякинино» в Москве. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщает телеканал «360» со ссылкой на экстренные службы.

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В настоящее время сотруднику метрополитена оказывается помощь. Его обязанности начал выполнять другой машинист.

Движение на синей ветке оказалось временно приостановлено из-за ЧП, пишет Федеральное агентство новостей.

Очевидец произошедшего рассказал «РИА Новости», что машиниста без сознания заметили пассажиры, ожидающие поезд на станции, они же и вызвали помощь. В первые несколько минут мужчина не понимал, что произошло, но затем он пришел в себя.

Ранее, 4 декабря, в Москве увеличилось количество перехватывающих парковок, заезжая на которые больше не нужно получать бумажный билет, — заехать можно с помощью карты «Тройка».

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