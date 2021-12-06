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Режим повышенной готовности ввели в Нижнем Новгороде

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Сильный снегопад ожидается на территории Нижнего Новгорода 7 и 8 декабря. Глава города Юрий Шалабаев поручил главам районов взять ситуацию с уборкой улиц под личный контроль.

В режим повышенной готовности будут переведены рабочие, а также специализированная техника. Департамент благоустройства проследит за уборкой снега на благоустроенных общественных пространствах. Об этом пишет ИА «НьюсНН». За уборкой во дворах проследят управляющие компании.

По данным синоптиков, декабрь в Нижегородской области выдастся снежным. Температурный фон в ближайшие дни будет в пределах –7…–9 градусов.

Ранее об ухудшении погодных условий предупредили жителей Тверской области. В ближайшие сутки в центральных и восточных районах ожидается сильный снегопад.

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