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«Водный сад» создадут на набережной Омска

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Власти Омска предложили жителям города высказаться по поводу концепции набережной у Ленинградского моста в центре города. Информация о подобных встречах появилась в паблике Омского центра городской среды.

Речь идет о реконструкции участка от Ленинградского моста до Речного вокзала. Все пространство планируется разбить на шесть зон: «водный сад», сквер имени Врубеля, площадь Бухгольца, набережную с пляжем, Кадетский сквер и стрелки Оми и Иртыша.

Визуализация будущей набережной с описанием отдельных локаций уже готова. Впрочем, это только концепция, официальный проект набережной появится после общественных слушаний с участием жителей города.

Сначала концепцию обсудят в присутствии представителей малого и среднего бизнеса, городских учреждений и организаций. Затем к дискуссии пригласят местных жителей. В ней будут участвовать авторы концепции — КБ «Стрелка» и архитектор из Омска Александр Бегун, пишет ИА «Город55».

Ранее сообщалось, что администрация Омска намерена утвердить новые документы по границам дендросада имени Гензе. Цель — не допустить жилищной застройки на территории парка. Она имеет статус памятника природы регионального значения.

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