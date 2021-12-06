Назван состав сборной России по хоккею на домашнем этапе Евротура

Федерация хоккея России 6 декабря опубликовала состав национальной сборной на Кубок Первого канала - домашний этап Евротура.

Так, голкиперами назначены: Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА).

В защите сыграют: Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), Александр Елесин, Алексей Марченко (оба — «Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург» Мг), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Никишин («Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»).

Нападающие: Дмитрий Воронков, Артем Галимов (оба — «Ак Барс»), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба — «Динамо» М), Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов, Сергей Толчинский (все — «Авангард»), Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все — СКА), Владимир Ткачев («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Егор Коршков («Локомотив»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»).

Главный тренер — Алексей Жамнов.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря на «ЦСКА Арене» в Москве. Россия сыграет со сборными Канады, Швеции, Чехии и Финляндии, пишет «Спорт-Экспресс».

11 ноября российские хоккеисты проиграли команде Финляндии в матче третьего тура первого этапа Евротура — Кубка Карьяла. Шайбы забросил нападающий Миро Алтонен, две голевые передачи сделал защитник Сами Ватанен.

13 ноября сборная РФ по хоккею проиграла команде Швеции со счетом 2:4. В составе шведской команды отличились Антон Бенгтссон (19), Карл Клингберг (24, 47) и Антон Ландер (35). У россиян шайбу забросил Артем Галимов (26).

Также во втором периоде на 22-й минуте игры форвард сборной России Матвей Мичков забил лакросс-гол, став самым молодым автором гола за национальную сборную в истории отечественного хоккея.

14 ноября россияне в матче Кубка Карьяла победили команду Чехии со счетом 5:2 и заняли в итоге третье место на Кубке Карьяла. В составе российской команды отличились Александр Елесин, Дмитрий Воронков (дубль), Никита Тертышный и Артем Галимов (в пустые ворота).