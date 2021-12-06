Подросток погиб в упавшем в овраг автомобиле в Карелии

В Карелии проводится проверка по факту ДТП, в результате которого погиб 16-летний подросток. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и опрокинулся в овраг с водой.

Авария произошла 5 декабря в Олонецком районе. По данным Госавтоинспекции, подросток, находившийся за рулем, не справился с управлением автомобилем «ВАЗ» и допустил съезд в кювет. Машина оказалась на крыше в овраге, наполненном ледяной водой. Полученные травмы стали для несовершеннолетнего водителя смертельными.

17-летний пассажир госпитализирован, пишет ИА «Карелinform».

Ранее в этот день сообщалось о ДТП в Курагинском районе Красноярского края, в результате которого погибли двое взрослых и ребенок. На трассе столкнулись автомобили Suzuki Escudo и Nissan Primera.