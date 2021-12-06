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Заслуженный спасатель России рассказал о действиях при пожаре

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При пожаре в квартире, особенно если человек отрезан от выхода огнем, надо максимально оповестить об этом близких или спасателей. Об этом рассказал радио «Говорит Москва» член Общественной палаты Московской области, заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

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«Надо выбрать наименее задымленное помещение, закрыть в этой комнате окна, двери и постараться предотвратить приток дыма с улицы и из подъезда. Для этого есть мокрые тряпки, полотенца, надо намочить их и все отверстия позатыкать», — отметил он.

По словам Щетинина, в самом крайнем случае надо воспользоваться выходом на балкон и привлечь к себе внимание. Можно дышать через хлопчатобумажную намоченную ткань. Дышать также можно через подушку не из синтетического материала.

«Это тоже позволит некоторое время оставаться в нормальном состоянии», — отметил он.

Как добавил спасатель, некоторые люди, оказавшиеся в горящем помещении, думают, что если убежать из него, то на лестнице будет меньше дыма и есть шансы оказаться на улице. Однако этого делать не стоит, так как на лестничных маршах дыма больше, чем в квартирах.

В итоге люди, оказавшиеся в западне из дыма, забиваются под кровати, столы и потом пожарным очень сложно искать их.

В сентябре медаль МЧС России вручили машинисту-крановщику Евгению Шестакову — он спас в июне при пожаре в строящемся здании школы на Камчатке более десяти человек.

Его находившийся внизу коллега прицепил к стреле крана бадью, и Шестаков спускал людей с этажей с помощью емкости.

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