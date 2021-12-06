Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен более чем на 50%

Роспотребнадзор сообщил о выявлении 106 случаев гриппа в Башкортостане. Эпидемический порог по острым респираторным вирусным заболеваниям (ОРВИ) превышен на 50,7%.

Информацию о заболеваемости озвучила руководитель управления Роспотребнадзора республики Анна Казак. По ее словам, порядка 46,4% заболеваемости ОРВИ приходится на детей в возрасте от 7 до 14 лет. Об этом сообщает ИА «МедиаКорСеть».

Всего в Башкортостане зарегистрировано 106 случаев гриппа A (H3N2). Выявлено три очага заболевания, которые на текущий момент ликвидированы.

В Амурской области за минувшую неделю выявлено девять случаев гриппа. Уровень заболеваемости ОРВИ превышает эпидпорог на 25,1%.