В Евросоюзе назвали статью о войне России и Украины спекуляцией

Публикации, в которых говорится о недоверии стран Евросоюза (ЕС) к предупреждениям Соединенных Штатов о российском «вторжении» на Украину, носят спекулятивный характер. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщил РБК представитель Еврокомиссии Петер Стано.

Учитывая, что ЕС граничит с Украиной, для союза является важным наблюдение за ситуацией в соседнем государстве, уточнил Стано, комментируя статью Financial Times, в которой утверждалось, что в Европе не доверяют данным США о том, что в регионе могут происходить «серьезные вещи».

«Несмотря на то что мы не комментируем различные спекуляции в СМИ, когда дело доходит до вопроса наращивания российской военной мощи вокруг Украины, мы очень серьезно к этому относимся и за последние несколько недель уже заявляли, что мы располагаем и получаем очень тревожную информацию», — отметил пресс-секретарь Еврокомиссии.

ЕС «твердо и неизменно» поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, подчеркнул он. Объединение европейских стран рассматривает возможности «повышения устойчивости Украины» в случае дальнейшей эскалации, рассказал Стано. Также представитель ведомства указал на озабоченность союза проблемой обеспечения безопасности украинской территории с весны 2021 года, когда, по словам Стано, Москва наращивала вооруженные силы у украинской границы.

ЕС тесно координирует свои действия с странами НАТО и другими партнерами, отметили в Еврокомиссии. Сведения о наращивании военной мощи РФ, которая поступила в распоряжение ведомства, вызывает серьезную обеспокоенность, сказал Стано.

Также он напомнил, что президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 ноября обсудили тему «вторжения» РФ на Украину. Кроме того, переговоры по данном вопросу ранее прошли между главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и главой МИД страны Дмитрием Кулебой, уточнили в Брюсселе.

«Этот вопрос также был на повестке дня министерской встречи стран НАТО и будет на следующей неделе обсуждаться министрами иностранных дел стран — членов ЕС. Европейский союз очень четко заявил о нашей твердой поддержке Украины перед любой новой агрессией, которая будет иметь серьезные последствия», — резюмировал Стано.

Ранее в конце ноября ряд западных СМИ сообщил о возможности российского «вторжения» на Украину. Так, 21 ноября, издание The New York Times предупредило со ссылкой на сведения, полученные от спецслужб США, что союзникам в Европе срочно нужно разработать план сдерживания Москвы, которая якобы стремится совершить нападение на Украину.

Глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов 22 ноября также сообщал о подобных планах. В ответ на его слова украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что это фейк или политическая игра. Эксперт посчитал, что задача подобного заявления — настроить на нужный лад украинцев и европейских партнеров по НАТО.

О том, что заявлениями о якобы подготовке к нападению на Украину Запад искусственно нагнетает истерику, говорил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Североатлантическому альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.