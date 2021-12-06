Минздрав представил проект борьбы со смертностью от гепатита С

Минздрав РФ разработал проект программы борьбы со смертностью от гепатита С. План действий был представлен главным инфекционистом Минздрава Владимиром Чулановым на XII Всероссийском конгрессе пациентов.

Согласно данному проекту, на первоначальном этапе- в 2023-2025 годах - планируется вылечить 343 тыс. больных гепатитом С, которые находятся на учете. Это свыше половины всех пациентов. На следующем этапе - до 2030 года - запланировано выявить и вылечить всех остальных пациентов, включая тех, кто пока не наблюдается в диспансере.

Отмечается, что срок утверждения программы и источники финансирования пока не известны.

«Как мы понимаем, на основании федеральной программы должны быть разработаны региональные программы, реализующие подходы на уровне субъектов»,— сказал председатель правления межрегиональной общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко.

Он указал, что Минздрав впервые посчитал пациентов с гепатитом, обозначил объемы, сроки и критерии доступа к терапии. В программе «понятные и правильные принципы», пишет Коммерсант 6 декабря.

По словам советника директора НИФИ Минфина, научного сотрудника РАНХиГС Николая Авксентьева, учитывая текущие цены на лекарственные препараты оценочная стоимость терапии всех пациентов с хроническим гепатитом С в России до 2030 года составляет порядка 60 млрд рублей в год.

Коваленко добавил, что на сегодняшний день говорить о успехах в лечении больных гапатитом С людей пока не приходится. По его словам, даже увеличившееся более чем в четыре раза с 2017 года число терапией по-прежнему меньше количества вновь выявленных случаев.

Также он отметил, что есть регионы, где за год не вылечено ни одного пациента с хроническим гепатитом С.

Сегодня в России современную терапию получают лишь 2-3% пациентов с гепатитом С. Хотя уровень смертности от него сопоставим с туберкулезом и превышает количество смертей от ВИЧ. Чаще всего гепатит С регистрируется у граждан в возрасте от 20 до 50 лет. При этом инфекция уже давно вышла за пределы маргинальных групп.

28 июля глава Референс-центра по вирусным гепатитам Центрального научного-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Владимир Чуланов сообщал, что более 3,5 млн жителей России больны хроническим гепатитом С. При этом специалист добавил, что многие инфицированные люди не знают о болезни. У хронического гепатита часто нет специфических симптомов, и вирус обнаруживается случайно при сдаче анализов, например, перед госпитализацией.