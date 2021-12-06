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Специалисты выясняют причину появления запаха гари в Тюмени

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Жители Тюмени утром 6 декабря массово жаловались на запах гари и пластика в разных частях города. Высотные дома были окутаны смогом.

«Нашему городу» в Тюменском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды изначально сказали, что были дымка и туман. Однако потом информация о появлении тумана над городом не подтвердилась.

В региональном управлении Роспотребнадзора порталу сообщили, что причина появления запаха гари сейчас выясняется. На основании выводов специалистов в ведомстве примут решение, делать ли замеры воздуха.

Около одного года назад россияне называли Тюмень городом с лучшей экологией. Это вытекало из исследования, проведенного онлайн-сервисом Superjob.

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