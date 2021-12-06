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В ФРГ исключили эксплуатацию СП-2 до завершения процесса сертификации

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Газопровод «Северный поток 2» (СП-2) не может быть принят в эксплуатацию до тех пор, пока процесс сертификации не завершен. Об этом заявила в понедельник, 6 декабря, представитель минэкономики ФРГ Нина-Мари Гюттлер.

«В настоящее время мы не находимся в ситуации, когда процесс сертификации завершен. И до тех пор, пока это так, «Северный поток – 2» не может быть принят в эксплуатацию», — отметила Гюттлер в ходе брифинга в Берлине.

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16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

23 ноября министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении базирующейся на Кипре компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с СП-2. При этом 3 декабря премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала не смешивать строительство с внешней политикой.

5 декабря глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что остановить «Северный поток 2» уже не представляется возможным. Однако для Германии проект остается яблоком раздора как в отношениях с Украиной, так и с Соединенными Штатами, пояснил Ишингер.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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