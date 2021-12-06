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Жителей Омской области предупредили об опасном погодном явлении

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В Омской области опасное погодное явление может привести к обледенению проводов линий электропередачи и, как следствие, к авариям на сетях. Об этом предупреждает региональный центр МЧС.

ИА «Омскрегион» со ссылкой на Обь-Иртышский УГМС пишет, что местами в области ожидается сильное гололедно-изморозевое отложение от 35 мм. Речь идет об отложении льда на проводах. Это влечет за собой увеличение веса и парусности проводов и конструкций, ухудшение изоляции электрооборудования и разрушение.

В связи с этим в спасательном ведомстве призвали местных жителей соблюдать осторожность на улице. Особое внимание необходимо обращать на провода ЛЭП, контактных сетей электротранспорта. Если такие будут, следует звонить в администрацию населенного пункта.

Ранее метеорологи предупредили об аномально холодной зиме в некоторых регионах. В Европейском погодном центре добавили, что наступающая зима станет одной из самых суровых за последние 30 лет.

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