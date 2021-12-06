Встреча Путина и Моди началась в Нью-Дели

В Нью-Дели в понедельник, 6 декабря, проходит встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Российский лидер прибыл на переговоры в Индию ранее в этот день. Кортеж президента РФ прибыл к Хайдарабадскому дворцу в центре Нью-Дели, там его встретил Моди. Лидеры позировали журналистам для совместной фотографии, после чего прошли во дворец, где проведут переговоры.

Вместе с Путиным в Индию прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В Нью-Дели пройдут переговоры глав МИД и министров обороны в формате «2+2».

Последний раз премьер-министр Индии и президент России встречались в сентябре 2019 года на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

4 декабря посол РФ в Нью-Дели Николай Кудашев заявил, что российская и индийская стороны заинтересованы в насыщенности визита в Индию Владимира Путина. По его словам, встреча состоится, несмотря на тревоги, связанные с новым штаммом коронавируса «Омикрон».

Путин проведет в Индии один день, но программа переговоров будет очень плотной, отмечал Кудашев.