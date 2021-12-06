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В Москве состоится финал четвертого эпизода BURN Tour

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Торжественный финал четвертого эпизода BURN Tour уже почти здесь. В этом году ежегодный конкурс, призванный найти и прославить самые яркие хип-хоп-таланты со всей России, завершится масштабным концертом.

10 декабря шоу пройдет в Москве, в «ГлавКлубе» выступят Saluki, 104, Misheral, Romsta, DJ Sibir, DJ Kashin и финалисты конкурса. Чтобы попасть на концерты, нужно купить банку BURN и зарегистрировать нанесенный на нее код на сайте. За графическую часть мероприятий отвечает Fansta — победитель BURN Tour 2020 в категории Арт.

Посетить концерты получится, только предъявив QR-код о проведенной вакцинации или свежий ПЦР-тест.

Победитель BURN Tour 2021 получит возможность перейти на качественно новый этап своей карьеры, сняв профессиональный видеоклип, записав трек вместе со Studio 21 и выступив на одной сцене с звездным ментором конкурса, Saluki.

BURN Tour 2021 стартовал 17 июня, после чего любой желающий мог поделиться своим треком, выложив его с хештегом #BURNHub. Всё лето лучшие треки участников конкурса звучали в эфире Studio 21 в специальном радиошоу. А самых-самых определяли слушатели, голосовавшие за наиболее понравившиеся работы фрешменов.

О каждом из 9 полуфиналистов (7 победителей и 2 фаворита жюри) можно узнать в серии специальных видео BURN. А уже совсем скоро финалистов можно будет увидеть вживую на сценах в двух столицах. Помимо них, в концертах примут участие менторы и приглашенные гости. Имя победителя в номинации этого года «Лучший хип-хоп-исполнитель» мы узнаем в Москве 10 декабря во время концерта в «ГлавКлубе».

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