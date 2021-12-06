«АвтоВАЗ» временно приостановил выпуск Lada Granta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» 6 и 7 декабря остановит сборку автомобилей Lada Granta. Об этом 6 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу профсоюза предприятия Сергея Зайцева.

По словам представителя профсоюза «АвтоВАЗа», причина остановки сборки Lada Granta — отсутствие необходимых для выпуска автомобилей комплектующих.

Сборка на «АвтоВАЗе» работает с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками.

«АвтоВАЗ» выпускает Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. — СП «Ростеха» (32%) и Renault Group (68%).

2 декабря сообщалось, что в ноябре 2021 года российские продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada составили 26 373 единицы, что на 30,7% меньше, чем в ноябре 2020 года.