Прямой эфир
Мир
Путин назвал Индию великой державой с дружественным народом
Общество
В Минстрое разъяснили ситуацию со штрафами за остекление балконов
Общество
У двух прибывших из ЮАР в РФ граждан выявлен штамм «Омикрон»
Мир
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о силе украинской армии
Мир
ЕС продлил на год действие санкций за нарушение прав человека
Мир
В «Газпроме» назвали объем израсходованного Европой газа из ПХГ
Общество
В Минсельхозе оценили перспективы роста производства картофеля
Общество
В РАН оценили необходимость модификации российской вакцины под «Омикрон»
Общество
Ракова назвала число привившихся от COVID-19 в Москве с начала года
Общество
Вильфанд предупредил о надвигающемся на Москву снегопаде

«АвтоВАЗ» временно приостановил выпуск Lada Granta

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» 6 и 7 декабря остановит сборку автомобилей Lada Granta. Об этом 6 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу профсоюза предприятия Сергея Зайцева.

Вести о «Весте»: как изменится бестселлер российского автопрома
Стал известен срок старта новой Lada Vesta

По словам представителя профсоюза «АвтоВАЗа», причина остановки сборки Lada Granta — отсутствие необходимых для выпуска автомобилей комплектующих.

Сборка на «АвтоВАЗе» работает с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками.

«АвтоВАЗ» выпускает Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. — СП «Ростеха» (32%) и Renault Group (68%).

2 декабря сообщалось, что в ноябре 2021 года российские продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada составили 26 373 единицы, что на 30,7% меньше, чем в ноябре 2020 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021