Состояние Маска уменьшилось на $15,2 млрд после падения акций Tesla

Состояние американского предпринимателя, исполнительного директора Tesla и основателя SpaceX Илона Маска, сократилось на $15,2 млрд после падения акций Tesla, составив $268,9 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным на 4 декабря, ценные бумаги компаний Маска начали дешеветь на фоне опасений усиления инфляции. При этом влияние на подобный процесс также оказало возможное ужесточение денежно-кредитной политики в США.

Вместе с тем, согласно результатам Индекса миллиардеров Bloomberg, спустя два дня активы предпринимателя достигли $269 млрд. Он по-прежнему остается на первой строчке в данном рейтинге.

Ранее, 16 ноября, стало известно, что Маск продал более 934 тыс. акций Tesla на общую сумму примерно $930 млн. По итогам торгов стоимость акций компании составила $1013,39 за ценную бумагу.

10 ноября бизнесмен потерял более $50 млрд из-за падения котировок акций Tesla. За день до этого акции компании торговались в районе €893 за штуку, что на 12,76% меньше, чем в предыдущий день. В общей сложности богатейший человек планеты потерял за двое суток более чем $50 млрд.