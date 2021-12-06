Житель Мурманской области перевел мошенникам свыше 1 млн рублей

Уголовное дело возбуждено по факту дистанционного мошенничества в отношении 32-летнего жителя Мурманской области. Мужчина лишился почти 1,09 млн рублей.

По словам потерпевшего жителя Островного, ему поступило несколько звонков с незнакомых номеров. Собеседник представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что в банке якобы произошла утечка базы данных клиентов. Также злоумышленник рассказал, что мурманчанину необходимо оформить на свое имя кредит, чтобы это не смогли сделать мошенники, и перевести средства на «безопасный» счет. Об этом пишет ИА «Би-порт».

Когда потерпевший выполнил инструкции, звонивший мужчина перестал выходить на связь. По данным правоохранительных органов, мошенник звонил с номеров, которые зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге.

В Якутии мужчина перечислил около 1,5 млн рублей лжеполицейским. Злоумышленники сообщили потерпевшему, что от его имени якобы поступила заявка на кредит. Местный житель согласился перевести деньги на «безопасные» счета.