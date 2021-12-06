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В РАН оценили необходимость модификации российской вакцины под «Омикрон»

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Пока нет необходимости модифицировать российскую вакцину от коронавируса под штамм «Омикрон». Об этом в понедельник, 6 декабря, рассказал вице-президент РАН по медицине Владимир Стародубов.

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Стародубов отметил, что на модификацию под новый штамм потребуется две недели.

«Пока необходимости менять вакцину нет. Надо пользоваться теми вакцинами, которые существуют. А если будут выявлены какие-то особенности у этого штамма, то наши специалисты за пару недель подготовят вариант вакцины, которая будет более сильной. Но пока нет ничего особенного, ничего страшного и тем более вызывающего панику, нет», — отметил Стародубов «Интерфакс» на вопрос о необходимости модификации вакцины.

Ранее в этот день в Роспотребнадзоре заявили, что у двух граждан, прибывших в Россию из ЮАР, выявлен штамм коронавируса «Омикрон».

Днем ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что первые появившиеся данные говорят о том, что заболевшие «Омикрон»-штаммом COVID-19 переносят коронавирус в более легкой форме, однако окончательные выводы на этот счет делать рано.

Ранее, 3 декабря, президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план действий по предотвращению распространения «Омикрон»-штамма коронавируса в стране. Как указал Путин, необходимо повысить эффективность тест-систем для диагностики и раннего выявления вируса, а также вакцин для профилактики коронавируса.

30 ноября сообщалось, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует адаптировать препарат «Спутник V» под новый штамм коронавируса «Омикрон».

О распространении нового штамма COVID-19 сообщили 24 ноября британские ученые. По данным издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112

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