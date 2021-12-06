Французский политолог объяснил популярность идеи выхода Франции из НАТО

Директор французского Института международных и стратегических отношений Паскаль Бонифас в понедельник, 6 декабря, в беседе с «Известиями» объяснил, почему во Франции популярна идея выхода страны из Североатлантического альянса (НАТО).

«Недавний эпизод с AUKUS вновь пробудил во Франции недоверие к Соединенным Штатам, в то время как [президент США Джо] Байден хотел быть обнадеживающим партнером после эпизода с [предыдущим главой Белого дома Дональдом] Трампом. И выхода из интегрированных военных органов НАТО требуют не только правые политики (кандидаты в президенты Эрик Земмур и Марин Ле Пен), но и политики слева типа Жан-Люка Меланшона», — отметил он.

По словам эксперта, другие стороны разделились на тех, кто доволен ситуацией, и тех, по мнению которых, оставаясь членами военных органов, Франция должна быть более активной, чтобы отличаться от США.

Накануне на предвыборном митинге в пригороде Парижа кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что выведет страну из НАТО, если станет президентом. Также он отметил, что французы не должны быть вассалами Европейского союза.

Французский журналист и писатель Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года.

15 сентября появилось трехстороннее партнерство в сфере безопасности — AUKUS — путем подписания соглашения между представителями Австралии, Великобритании и США. Ради новых атомных подлодок от Вашингтона и Лондона Канберра расторгла с Парижем договор на поставку 12 ударных субмарин стоимостью $66 млрд и спровоцировала дипломатический скандал. При этом эксперты указывали, что новый альянс может быть направлен против Китая.

Во Франции раскритиковали решение Австралии. Госсекретарь страны Клеман Бон заявил, что весь Евросоюз вряд ли сможет продолжать вести переговоры с Австралией о свободной торговле после этого подрыва доверия в отношениях.