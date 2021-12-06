Минтруд предложил новый порядок выплат пенсий для россиян с июля 2022 года

Минтруд предложил новый порядок выплат пенсий для двух категорий россиян с июля 2022 года. Документ о соответствующих поправках был опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В соответствии с документом, изменения коснутся только тех, кто имеет право получить пенсионные накопления всей суммой сразу. В их числе — получающие пенсию по инвалидности или потере кормильца, а также те, у кого небольшой трудовой стаж, чтобы получить страховую пенсию по старости. Кроме них, нововведения коснутся женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет.

Отмечается, что подать заявление данные категории граждан смогут с помощью портала «Госуслуги». Документ будут рассматривать в течение пяти дней, после чего гражданин получит уведомление через тот же портал.

Новый порядок подачи заявления на оформление выплаты начнет действовать с 1 июля.

Ранее 6 декабря научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев оценил предложение Минтруда изменить порядок выплаты пенсий.

Он отметил, что данные нововведения, будут как разовые, так и многоразовые, но, по сути, станут дополнительной поддержкой малоимущих пенсионеров со стороны ПФР. На его взгляд, если постоянную пенсию оформляют в ПФР один раз надолго, то единовременные выплаты придется оформлять каждый раз и каждому. В итоге могут возникнуть неудобства как для посетителей, так и для сотрудников ПФР.