Минстрой: штрафы за остекление балконов с марта 2022 года распространят на юридических лиц

Юридических лиц также будут штрафовать за остекление или обшивку балконов. Об этом в понедельник, 6 декабря, «Известиям» сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

«Ключевым отличием нового документа от действующих правил является то, что, согласно документу, требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений», — отметили в министерстве.

Согласно приказу ведомства «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», опубликованному 9 сентября, нововведения будут действовать с 1 марта следующего года. С марта 2022 года нанимателям домов и квартир, которые используют их по договору специализированного жилого найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, а также договору социального найма запретят проводить перепланировку съемного жилья. В частности, станет запрещено остекление и обшивка балконов.

При этом разрешение на переустройство квартир будет выдавать архитектурная инспекция. Задачей ведомства будет проверка того, что проект строительства объекта недвижимости предполагает внесения изменений в планировку.

Кроме того, штрафы за остекление балконов уже применялись ранее, подчеркнули в пресс-службе ведомства в тот же день. Такие санкции могут быть использованы надзорными органами, если не соблюдены региональные правила благоустройства, а также правила перепланировки и переустройства, сообщили в пресс-службе.

Кроме того, с 1 марта 2022 года в России вступят в силу новые правила пользования жилыми помещениями. Соответствующее постановление правительства было опубликовано 6 сентября

По новым правилам лица, которые используют государственные квартиры по договорам социального найма, будут обязаны немедленно сообщать наймодателю о неисправностях жилого помещения или сантехники и другого оборудования в нем. При этом действующие нормы требуют сообщать об этом в муниципалитет только в случае необходимости.