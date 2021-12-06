Прямой эфир
Мир
Путин назвал Индию великой державой с дружественным народом
Общество
В Минстрое разъяснили ситуацию со штрафами за остекление балконов
Общество
У двух прибывших из ЮАР в РФ граждан выявлен штамм «Омикрон»
Мир
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о силе украинской армии
Мир
ЕС продлил на год действие санкций за нарушение прав человека
Мир
В «Газпроме» назвали объем израсходованного Европой газа из ПХГ
Общество
В Минсельхозе оценили перспективы роста производства картофеля
Общество
В РАН оценили необходимость модификации российской вакцины под «Омикрон»
Общество
Ракова назвала число привившихся от COVID-19 в Москве с начала года
Общество
Вильфанд предупредил о надвигающемся на Москву снегопаде

Минстрой: штрафы за остекление балконов с марта 2022 года распространят на юридических лиц

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Юридических лиц также будут штрафовать за остекление или обшивку балконов. Об этом в понедельник, 6 декабря, «Известиям» сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Строить планы: когда ремонт грозит выселением из квартиры
Что можно и нельзя во время перепланировки

«Ключевым отличием нового документа от действующих правил является то, что, согласно документу, требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений», — отметили в министерстве.

Согласно приказу ведомства «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», опубликованному 9 сентября, нововведения будут действовать с 1 марта следующего года. С марта 2022 года нанимателям домов и квартир, которые используют их по договору специализированного жилого найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, а также договору социального найма запретят проводить перепланировку съемного жилья. В частности, станет запрещено остекление и обшивка балконов.

При этом разрешение на переустройство квартир будет выдавать архитектурная инспекция. Задачей ведомства будет проверка того, что проект строительства объекта недвижимости предполагает внесения изменений в планировку.

Кроме того, штрафы за остекление балконов уже применялись ранее, подчеркнули в пресс-службе ведомства в тот же день. Такие санкции могут быть использованы надзорными органами, если не соблюдены региональные правила благоустройства, а также правила перепланировки и переустройства, сообщили в пресс-службе.

Кроме того, с 1 марта 2022 года в России вступят в силу новые правила пользования жилыми помещениями. Соответствующее постановление правительства было опубликовано 6 сентября

По новым правилам лица, которые используют государственные квартиры по договорам социального найма, будут обязаны немедленно сообщать наймодателю о неисправностях жилого помещения или сантехники и другого оборудования в нем. При этом действующие нормы требуют сообщать об этом в муниципалитет только в случае необходимости.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021