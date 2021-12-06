Свыше 14 млн рублей получит Барнаул на замену лифтов

Барнаул получит 14,34 млн рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Средства будут направлены на замену лифтов в многоквартирных домах в 2022 году.

На обновление лифтовых кабин, шахт и дверей город потратит 89,59 млн рублей. Основную сумму направит региональный бюджет, пишет altapress.ru. Всего замене подлежат 40 лифтов в семи многоквартирных домах.

В 2021 году в рамках программы капремонта в 27 зданиях Алтайского края установили 77 новых лифтов.

В конце ноября сообщалось, что в трех крупнейших городах Волгоградской области в 2021 году установили 628 новых лифтов. До конца года в восьми домах установят еще 11 подъемников.