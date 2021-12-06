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Глава делегации РФ в Вене оценил шансы получить от НАТО гарантии нерасширения

Гаврилов: договориться с НАТО о взаимных гарантиях нерасширения и безопасности возможно
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Достижение письменных договоренностей со странами НАТО о взаимных гарантиях нерасширения и безопасности возможно. Об этом сообщил в понедельник, 6 декабря, руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Достижение таких договоренностей письменных крайне затруднительно, но возможно. Для этого необходимо движение с двух сторон», — отметил Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, Россия «ждет подвижек» с американской стороны.

Накануне пресс-служба госдепартамента Соединенных Штатов опубликовала вырезку из интервью госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что Североатлантический альянс пообещал укрепить свой оборонительный потенциал в случае агрессии России по отношению к Украине.

Тогда как 3 декабря Блинкен заявил, что НАТО не планирует агрессии против России.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о Сирии, Ливии, Ираке, Югославии. В этих государствах, как уточнила Захарова, НАТО во главе с США продемонстрировали открытую вооруженную агрессию.

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