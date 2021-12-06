Стоянку ограничат на ряде улиц в Саратове на зиму
На улицах Саратова вводят временные ограничения остановки и стоянки транспорта. Они будут действовать с 10 декабря по 1 апреля.
По данным МБУ «Дорстрой», ограничения введут на 67 участках улично-дорожной сети для обеспечения безопасности в период работ по очистке проезжей части. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо». Ограничительные знаки устанавливают в Саратове ежегодно в наиболее проблемных проездах, где автомобили создают препятствия уборочной технике.
Ограничения не затронут общественный транспорт, а также автомобили аварийно-технических служб, которые задействованы в устранении коммунальных аварий и выполнении неотложных городских заданий.
Ранее сообщалось, что в Тюмени ввели ограничения движения для электросамокатов. В «медленных зонах», к которым отнесли места массового скопления людей, скверы, парки и набережные, скорость транспорта не должна превышать 15 км/ч.