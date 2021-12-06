Жителей Тверской области предупредили об ухудшении погоды
МЧС опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий на территории Тверской области. В регионе ожидается сильный снегопад.
Согласно прогнозам, осадки ожидаются в центральных и восточных районах 7 декабря. Об этом сообщают «Тверские ведомости». МЧС просит автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию.
До выходных в Тверской области по ночам может холодать до -15 градусов, дневная температура ожидается в пределах -1…-8 градусов. В четверг днем похолодает до -10 градусов.
Ранее синоптики сообщили об аномальном потеплении в Приморском крае. С 8 декабря в дневные часы воздух будет прогреваться до +1…+9 градусов. Перепады температур спровоцируют появление гололедицы.