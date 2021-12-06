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Экономист рассказал об устройстве финансовых пирамид

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Кандидат экономических наук, финансовый аналитик компании «Рамблер» Михаил Беляев рассказал об устройстве финансовых пирамид.

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По словам специалиста, чаще всего мошенники при построении финансовой пирамиды заключают с потенциальными жертвами договоры об изготовлении какой-то продукции, которая на самом деле их не интересует. В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 6 декабря, экономист назвал это «дымовой завесой».

Он пояснил, что принцип пирамид заключается в том, что люди, пришедшие раньше, получают свое вознаграждение за счет тех, кто присоединился позже, а в итоге остается какой-то слой, не получающий ничего, поскольку заканчивается количество таких людей или строители пирамид просто решают, что они уже заработали достаточно денег. После этого они решают прекратить эту деятельность и перевести средства на счета, недоступные для контролирующих органов РФ.

Ранее 6 декабря директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров предложил ввести упрощенный порядок возврата денег гражданам, пострадавшим от мошенников. Размер суммы определит ЦБ, пишет сайт aif.ru.

Жертва злоумышленников должна сообщить в кредитную организацию о махинациях со средствами не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведенной операции, отмечает телеканал «360». Поправки собираются внести в закон 161-ФЗ «О национальной платежной системе». ЦБ подтвердил, что провел первый раунд консультаций по законопроекту с участниками рынка.

По словам главы департамента информационной безопасности Центробанка Вадима Уварова, только за третий квартал 2021 года хакеры похитили у россиян 3,2 млрд рублей. И лишь 7,7% похищенных денежных средств удалось вернуть клиентам (порядка 250 млн рублей), пишет Pravda.Ru.

Сайты мошенников, финансовых пирамид, фишинговых ресурсов и псевдокредитных организаций с 1 декабря блокируются во внесудебном порядке по инициативе Центробанка.

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