Экономист рассказал об устройстве финансовых пирамид

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик компании «Рамблер» Михаил Беляев рассказал об устройстве финансовых пирамид.

По словам специалиста, чаще всего мошенники при построении финансовой пирамиды заключают с потенциальными жертвами договоры об изготовлении какой-то продукции, которая на самом деле их не интересует. В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 6 декабря, экономист назвал это «дымовой завесой».

Он пояснил, что принцип пирамид заключается в том, что люди, пришедшие раньше, получают свое вознаграждение за счет тех, кто присоединился позже, а в итоге остается какой-то слой, не получающий ничего, поскольку заканчивается количество таких людей или строители пирамид просто решают, что они уже заработали достаточно денег. После этого они решают прекратить эту деятельность и перевести средства на счета, недоступные для контролирующих органов РФ.

Ранее 6 декабря директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров предложил ввести упрощенный порядок возврата денег гражданам, пострадавшим от мошенников. Размер суммы определит ЦБ, пишет сайт aif.ru.

Жертва злоумышленников должна сообщить в кредитную организацию о махинациях со средствами не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведенной операции, отмечает телеканал «360». Поправки собираются внести в закон 161-ФЗ «О национальной платежной системе». ЦБ подтвердил, что провел первый раунд консультаций по законопроекту с участниками рынка.

По словам главы департамента информационной безопасности Центробанка Вадима Уварова, только за третий квартал 2021 года хакеры похитили у россиян 3,2 млрд рублей. И лишь 7,7% похищенных денежных средств удалось вернуть клиентам (порядка 250 млн рублей), пишет Pravda.Ru.

Сайты мошенников, финансовых пирамид, фишинговых ресурсов и псевдокредитных организаций с 1 декабря блокируются во внесудебном порядке по инициативе Центробанка.