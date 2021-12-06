Снегоход провалился под лед на реке Печоре в Коми
Снегоход провалился под лед реки Печоры в Троицко-Печорском районе Коми. Водитель успел спрыгнуть с транспортного средства и не оказался в воде.
По данным спасателей, рыбак 1981 года рождения решил проехать по неокрепшему льду между Троицко-Печорском и Шерлягой. Лед не выдержал веса, из-за чего транспортное средство оказалось в воде. На место прибыли спасатели Троицко-Печорского аварийно-спасательного отряда. Они помогли вытащить затонувший снегоход и транспортировали его к берегу. Об этом пишет ИА «Комиинформ».
Специалисты отметили, что толщина льда составляла всего 3 см. Спасатели просят рыбаков и охотников быть бдительными и проверять толщину льда, прежде чем выезжать на снегоходе.
16 ноября в Коми под лед на Печоре на снегоходе провалился житель села Ёрмица 1994 года рождения. Глубина реки на месте полыньи составляет 2 м. Спасатели организовали поисковые работы.