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Жители села в Коми жалуются на нашествие волков

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Жители села Зеленец в Сыктывдинском районе Коми жалуются на волков, которые убивают их домашних животных. Они в панике требуют от местных властей решить эту проблему.

В посте, размещенном в одной из соцсетей, жители пишут, что останки их собак лежат вдоль дорог, а районная администрация бездействует. Как уточняет muksun.fm, пока никаких официальных комментариев со стороны местных чиновников не последовало.

Накануне глава республики Владимир Уйба рассказывал о новой схеме допуска охотников к отстрелу волков, которую утвердили на следующий год. Расходы бюджета на выплаты за отстреленных животных будут увеличены, если это потребуется.

В начале декабря сообщалось о нашествии волков в селе Барыкино в Тарбагатайском районе Бурятии. По словам местных жителей, на пастбище были выведены 37 овец, домой вернулось лишь 12.

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