У двух вернувшихся из ЮАР россиян выявлен «Омикрон»-штамм коронавируса

У двоих вернувшихся в Россию из ЮАР граждан выявили новый штамм коронавируса «Омикрон». Об этом сообщили в Роспотребнадзоре в понедельник, 6 декабря.

По данным ведомства, положительный ПЦР-тест на наличие COVID-19 был выявлен у 10 находившихся в обсерваторе граждан после плотного контроля. При этом у двоих пациентов подтвердился «Омикрон»-штамм.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день подчеркнул, что в штабе проведена соответствующая работа.

4 декабря стало известно, что прилетевших из ЮАР россиян размещают в пансионате в Сергиевом Посаде в Московской области на карантин в связи с угрозой распространения «Омикрона». При этом для пассажиров рейса, прилетевшего в субботу из ЮАР через Аддис-Абебу, организовали отдельный паспортный контроль, писала «Газета.Ru».

2 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России ввели двухнедельный карантин для граждан, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Попова уточнила, что прямое авиасообщение РФ с ЮАР на сегодняшний день закрыто и там нет организованных туристов.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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