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На Украине сообщили о трех из 30 выполненных Зеленским в 2021 году обещаний

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Президент Украины Владимир Зеленский в течение 2021 года выполнил три обещания из 30, содержавшихся в его предвыборной программе. Об этом 6 декабря сообщили в организации «Комитет избирателей Украины» (КИУ).

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«Комитет избирателей проанализировал темпы выполнения предвыборной программы Зеленского в 2021 году. По данным КИУ, за год Зеленский выполнил лишь три обещания из избирательной программы», — говорится в сообщении.

По данным комитета, Зеленский, подписав закон о Бюро экономической безопасности Украины, выполнил обещание о выводе экономических преступлений из-под юрисдикции Службы безопасности Украины. Президент также ввел обещанную одноразовую «нулевую декларацию» для бизнеса. Кроме того, 26 января Верховная рада приняла внесенный им законопроект о всеукраинском референдуме.

Отмечается, что одно из главных предвыборных обещаний президента — обеспечение устойчивого режима прекращения огня в Донбассе — не выполнено.

26 ноября в ходе пресс-конференции Зеленский признался, что пока не решил, будет ли баллотироваться на второй президентский срок. В этом вопросе он будет советоваться со своими детьми, поскольку «они страдают от его профессии».

1 декабря стало известно, что большинство украинцев не хотят, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

10 сентября Зеленский сказал, что не жалеет о вступлении в должность главы государства. Он также подчеркнул, что президентство стало для него вызовом. Он выразил надежду на то, что граждане будут уважать его после ухода с поста.

Ранее, 4 сентября, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский за 2,5 года у власти не понял, как управлять страной. Он указал на отсутствие у действующего президента достаточных знаний.

22 августа Зеленский отметил, что еще рано говорить о его планах баллотироваться на второй срок. Он также заявил, что нельзя принимать решение, опираясь лишь на собственные амбиции. По мнению политика, выиграть на обещаниях второй раз не получится.

Также в августе украинский лидер высказался о своих заслугах на посту главы государства. Ключевым достижением он назвал движение Украины в сторону субъектности, когда внешние игроки не манипулируют политикой страны. Кроме того, Зеленский высоко оценил развитие инфраструктуры за последние 2,5 года и указал на то, что Украина обладает «одной из самых мощных на сегодня армий в Европе».

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал эти заявления напыщенной речью со ставкой на вранье. Он также указал на ложь украинского президента в отношении развитой инфраструктуры и отметил, что крымчане, возвращающиеся из поездок по Украине, говорят, что там «дороги из дремучих 1970-х и инфраструктура такая же».

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