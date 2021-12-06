Во Франции оценили слова кандидата в президенты Земмура о выводе страны из НАТО

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур своим заявлением о том, что выведет страну из НАТО, говорит с избирателями крайне правого или крайне левого толка. Об этом в понедельник, 6 декабря, рассказал «Известиям» независимый французский политолог Тома Геноле.

Он подчеркнул, что, согласно последнему опросу общественного мнения о НАТО, 49% французов положительно относятся к альянсу, а 38% — отрицательно.

«Это означает, что наш процент положительных мнений близок к медиане среди членов НАТО, в то время как наш процент отрицательных мнений значительно выше медианы. Кроме того, хорошо известно, что французы, выступающие против НАТО, в основном являются избирателями крайне правого или крайне левого толка. Это означает, что в этом вопросе Эрик Земмур говорит крайне правым избирателям то, с чем они уже и так согласны», — пояснил эксперт.

По словам бывшего депутата Европарламента, политолога Эмерика Шопрада, Земмур воплощает линию голлистов. Он защищает национальную независимость от Брюсселя и Вашингтона, причем пользуется поддержкой многих французов справа и слева по этому вопросу, указал эксперт.

«Земмур выступил с исключительной и впечатляющей речью, которая может стать поворотным моментом в президентской кампании. Но он находится в прямой конкуренции с Марин Ле Пен, у которой также есть четкая линия национальной независимости и у которой есть солидная партия, и сегодня, согласно опросам, больше шансов пройти во второй тур, чем у Эрика Земмура. Но все может измениться», — заключил он.

Накануне на предвыборном митинге в пригороде Парижа Земмур заявил, что выведет страну из НАТО, если станет президентом. Также он отметил, что французы не должны быть вассалами Европейского союза.

Французский журналист и писатель Эрик Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года.