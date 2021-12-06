Ракова назвала число привившихся от COVID-19 в Москве с начала года

С начала 2021 года в Москве от коронавируса привились более 5,7 млн человек. Об этом в понедельник, 6 декабря, рассказала журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Год назад Москва стала первым городом в мире, где начали бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Это сыграло значимую роль в борьбе с пандемией. На протяжении этого времени мы делали все, чтобы каждый желающий смог защититься от COVID-19 и пройти вакцинацию быстро, удобно и безопасно. <…> За прошедший год в Москве вакцинировались уже более 5,7 млн человек», — сказала Ракова.

Ракова добавила, что ревакцинацию в столице прошли более 680 тыс. граждан. Кроме того, она указала, что в популярных у москвичей местах продолжают работать выездные бригады, где можно пройти первичную и повторную вакцинацию от COVID-19.

Как 3 декабря объясняла Ракова, успех Москвы в борьбе с коронавирусом объясняется межведомственным взаимодействием.

Ракова добавила, что работу врачей поддерживали сотрудники центров госуслуг, на которых легли административные функции. Специалисты социальной защиты принимали по горячей линии заявки на соцпомощь от находящихся на самоизоляции. Более 23 тыс. волонтеров доставляли москвичам лекарства, продукты и товары первой необходимости.

3 декабря Ракова на форуме волонтеров «Мы вместе» рассказала, что заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась более чем на 50%. Ранее в этот же день вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7%, в столице — 72,1%.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.