Рашкин прибыл на допрос в СК по делу о незаконной охоте

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин прибыл на допрос в Следственный комитет (СК) РФ по делу о незаконной охоте. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на депутата от КПРФ Сергея Обухова.

Около 14:00 мск парламентарий вошел в центральное здание ведомства в Техническом переулке Москвы. На вопросы журналистов Рашкин отвечать отказался.

О том, что Следственный комитет вызвал Валерия Рашкина на допрос, стало известно ранее в этот день.

Днем ранее «Известиям» сообщили, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Рашкина, который подозревается в незаконной охоте на территории Саратовской области.

В тот же день Рашкин подал в суд на Госдуму и главу комиссии по мандатным вопросам Отари Аршбе за отказ пустить его адвокатов на заседание, где рассматривался вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности.

25 ноября Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. За проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался. Госдума также дала согласие на возбуждение против Рашкина уголовного дела.

29 октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

Лишь 19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию. 22 ноября депутат признал, что охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли разрешение на охоту.